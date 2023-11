Lisa Jackson, en charge de la transition écologique d'Apple

À 8 ans, Lisa Jackson écrivait une lettre au président Nixon pour lui demander de "sauver la planète". Des années plus tard, elle dirigeait l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis dans l'administration Obama. Aujourd'hui, elle a choisi un autre défi : accompagner la multinationale Apple dans sa transition écologique et énergétique. Brut a rencontré Lisa Jackson, vice-présidente de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales d’Apple. “Travailler pour le président Obama a été l'honneur de ma vie en tant que fonctionnaire. J'ai passé 25 ans dans la fonction publique, puis j'ai pu venir chez Apple et travailler pour une entreprise qui veut faire la différence, qui veut montrer au monde qu'une entreprise peut faire partie de la transition vers l'énergie propre. C'est aussi un honneur. Donc, je ne peux pas choisir un préféré, j'ai juste beaucoup de chance” déclare Lisa Jackson.

Lisa Jackson est une femme politique et une scientifique américaine. Appelée par Barack Obanma lors de son premier mandat en 2008, c'est la première femme afro-américaine à avoir dirigé l'Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA). Elle a rejoint Apple en 2013 en tant que vice-présidente de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales. Depuis son arrivée, Apple a réduit de plus de 45 % son empreinte carbone. Un engagement pour l'environnement qui aurait commencé à l'âge de 8 ans par une lettre au président Nixon. “Notre professeur nous a demandé d'écrire une lettre sur un sujet de notre choix, et je me souviens avoir trouvé très important qu'il sauve la planète. Et en fait, cette même année, le président Nixon a créé l'Agence américaine de protection de l'environnement. Ma lettre a donc peut-être été utile. Et puis un jour, peut-être qu'il fallait que je la dirige”.

Diplômée en ingénierie et en génie chimique, Lisa Jackson pensait devenir médecin. Mais après avoir étudié l'impact des produits chimiques sur l'environnement et la santé, elle intègre l'Agence de protection de l'environnement en tant qu'ingenieure pendant 16 ans, puis devient membre du Département de la protection de l’environnement du New Jersey. “Même si je ne suis pas médecin aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que mon travail a un impact sur la santé des familles du monde entier. La maison dans laquelle j'ai grandi a été détruite par l'ouragan Katrina et je sais donc ce que cela signifie pour une famille ou une communauté de subir une catastrophe climatique. Je pense que nous avons tous l'obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher cela, apporter notre aide” explique Lisa Jackson.

Durant son mandat à l'EPA sous Obama, elle a dû gérer les conséquences de l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon en avril 2010, qui avait tué 11 personnes, blessé 17 autres personnes et provoqué une marée noire dans le Golfe du Mexique. Le président de l’époque, Barack Obama, avait qualifié l’accident de “plus grande catastrophe environnementale à laquelle l'Amérique a jamais été confrontée”. Elle se confie aujourd’hui sur l’aspect le plus difficile de son entrée dans le monde politique: “Il faut apprendre à faire la différence entre la bureaucratie et la direction politique. La direction politique, c'est ce que veulent les gens. Dans une démocratie, les gens votent et ils attendent de leurs dirigeants qu'ils développent et réagissent. C'est donc difficile. Vous savez, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions différentes. Et je pense qu'il est extrêmement important d'écouter autant que de parler et de vraiment comprendre ce que les gens veulent”.

Sous le mandat de Donald Trump, ce dernier annonce le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat, un coup dur pour tous les défenseurs de l’environnement. “Chez Apple, nous continuons à nous engager en faveur de l'accord de Paris. Nous faisons partie d'un groupe appelé “We Are Still In” et nous n’avons jamais arrêté. En fait, c'est en 2020 que nous nous sommes engagés à rendre chaque produit neutre en carbone car nous savions qu'il était important de maintenir l'élan et les promesses qui avaient été faites” commente Lisa Jackson. Pour la première fois, Apple a autorisé les journalistes du monde entier à venir visiter son centre de données européen et ses installations photovoltaïques. “Il est très important que les gens aient une idée de ce qui se cache derrière une revendication comme l'énergie renouvelable ou la neutralité carbone. Le travail, l'innovation et... des entreprises impliquées. Voici donc une entreprise qui installe des panneaux solaires. Et grâce à l'investissement d'Apple, elle a pu réaliser cette installation. Elle alimente notre centre de données ici au Danemark. Mais nous avons des projets similaires dans le monde entier avec des promoteurs de l'énergie éolienne et solaire qui prouvent que l'économie de l'énergie propre est une économie qui peut faire gagner de l'argent et faire le bien en même temps. ll est donc important que les gens voient que c’est vraiment le cas” développe Lisa Jackson.

Avant qu’elle ne rejoigne l’entreprise américaine Apple, Lisa Jackson avait déjà rencontré Tim Cook. “Je savais donc déjà, parce que je l'avais rencontré dans un cadre différent, qu'il était personnellement très engagé à l'idée qu'il voulait que cette entreprise qu'il dirigeait maintenant, soit une force pour le bien dans le monde, mais aussi pour l'accessibilité, l'éducation, la protection de la vie privée. Ce qui m'a vraiment donné l'étincelle, c'est quand il m'a dit: "Pense à l'impact que tu peux avoir et que nous pouvons avoir chez Apple. Si nous travaillons sur le changement climatique alors tous nos fournisseurs travaillent sur le changement climatique et tous nos utilisateurs ont la possibilité d'avoir un impact sur le changement climatique.” Et c'est ce qui a fait la différence pour moi”. Mère de plusieurs enfants, Lisa Jackson explique leur avoir toujours parlé d’environnement. Âgés aujourd’hui “d’une vingtaine d’années, ils se sentent liés à l’avenir et au changement climatique. C’est de leur avenir dont ils parlent”.

