Rencontre hors saison avec Yves Parlier et Augustin Trapenard

C'est à 8 ans qu'il s'est passionné pour la voile, en vacances sur le bassin d'Arcachon. Skippeur visionnaire, il rêve et travaille aujourd'hui pour que tous les bateaux utilisent le vent comme moyen propulsion. Rencontre hors saison avec Yves Parlier et Augustin Trapenard, à bord du Seakite pour visiter l'île aux oiseaux et les cabanes tchanquées...