Russie : un ours polaire avec un gros tag noir découvert

Un ours polaire tagué a été retrouvé en Russie

Une vidéo cet ours polaire a été partagée par un scientifique du WWF. Sur twitter, les internautes s’indignent de la situation : “Mais pourquoi ?! Pourquoi !!! Il ne peut plus chasser sans être repéré ! Il va s’affamer pour atteindre sa proie, mourir, ou blesser les autres. Il va aller dans les villages.” De plus, l’inscription nette et droite laisse à penser que l’ours a éventuellement pu être anesthésié.

Une simple plaisanterie ou un acte de rébellion ?

Cependant, la signification de cet acte reste floue… “T-34” pourrait faire référence à un tank soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, plusieurs hypothèses sont émises sur la motivation de cet acte. Cela pourrait être une simple plaisanterie, tout comme un marquage scientifique ou encore un message de protestation des habitants de Nouvelle-Zemble, un archipel au nord de la Russie. En effet, en février dernier, la région avait déclenché l’état d’urgence après l’arrivée de 52 ours polaires en quête de nourriture. Affaire à suivre…