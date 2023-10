Serpents, crocodiles, lézards… Philippe vit avec plus de 400 reptiles

LA GRANDE EXPLICATION : Philippe est ce qu'on appelle un vrai passionné. Il vit entouré de plus de 400 reptiles et espèces exotiques. Alors évidemment, on a voulu le rencontrer, chez lui, pour qu'il nous explique comment il vit avec tous ces animaux mais aussi pour comprendre comment le fait de mieux les connaître peut nous aider à ne plus en avoir peur.