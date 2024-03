Sur les traces du martin-pêcheur

"C’est pas ce qu’il y a de plus mignon, mais il assomme le poisson sur la branche, il le tape comme un sourd jusqu’à ce qu’il meurt." Orange et turquoise, il est considéré comme le plus bel oiseau à photographier. Et pourtant… On est parti sur les traces du martin-pêcheur avec le photographe animalier Bastien Masson.