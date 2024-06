Taxis volants : innovation ou cauchemar écologique ?

Des taxis volants au dessus de Paris ? C'est le scénario de science-fiction qui pourrait bien se produire plus vite que prévu. Si les promoteurs du projet y voient une innovation révolutionnaire et durable, les chercheurs et militants dénoncent une aberration écologique. Pour ce nouvel épisode des docs nature, Lucas a essayé d'y voir plus clair.