Tuto : Comment faire son propre shampoing solide

Tuto : faire du shampoing solide

Camille, Bénévole à La Maison du Zéro Déchet, vous donne les clés pour fabriquer un produit à la fois plus efficace et plus écolo.

Les ingrédients :

50 g de tensioactif SCI

15 g d'huile végétale

10 g d'eau

25 g de poudre d'amla

20 gouttes d'huile essentielle

Les étapes :

Désinfecter le plan de travail et le matériel avec de l’alcool à 70°C

Faire chauffer au bain-marie pendant quelques minutes et bien mélanger les ingrédients

Retirer de la casserole quelques minutes en mélangeant

Déposer la pâte obtenue dans un moule

Après quelques heures de repos, retirer du moule : votre shampoing est prêt à l'emploi

Quelques précautions sont nécessaires lors de la préparation. Pour les tensioactifs SCI, évidemment, il faut éviter le contact avec les yeux. C'est très puissant : il faut les utiliser avec modération et bien respecter la recette. Et c'est déconseillé pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et les enfants. Quant aux poudres ayurvédiques, à l'argile et aux extraits de plantes, ils sont très volatiles. Afin de ne pas irriter les voies respiratoires, il faut donc s’installer dans une pièce aérée.

L’utilisation

Il suffit de frotter le shampoing entre ses mains, comme du savon. Vous appliquez ça sur vos cheveux, et vous vous rincez normalement. J'utilise ce shampoing depuis six mois maintenant. Je trouve qu'il est vachement plus efficace que du shampoing de supermarché !

Les avantages

Environ 552 millions de bouteilles de shampoing sont enfouies chaque année, rien qu'aux États-Unis. Plusieurs shampoings industriels contiennent des substances toxiques ou des allergènes. Quand vous faites votre propre shampoing, évidemment, vos évitez le gaspillage de packaging : les bouteilles de shampoing sont aujourd'hui mal recyclées. Et finalement, ça va être plus économique, étant donné qu'une fois que vous avez acheté tous les ingrédients, vous allez pouvoir faire votre propre shampoing pendant des mois et des mois.

L'huile de coco est un grand classique pour nourrir vos cheveux. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de jojoba, qui est un régulateur de sébum extrêmement puissant. Les huiles essentielles, on les utilise pour l'odeur. On va également utiliser des tensioactifs SCI, qui permettent de laver et de faire mousser. Enfin, on va utiliser soit des poudres ayurvédiques, soit du rhassoul (une sorte d’argile), soit des extraits de plantes, comme l'ortie, là encore en fonction de l'effet recherché. C'est très amusant de faire son propre shampoing, c'est bien plus efficace, et ça ne crée pas de packaging.