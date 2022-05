Tuto : comment remplacer les papiers cadeaux ?

remplacer les papiers cadeaux ? AussitĂŽt dĂ©ballĂ©s, aussitĂŽt jetĂ©s, ces dĂ©chets, on peut remplacer les papiers cadeaux Ă usage unique par du tissu rĂ©utilisable. Le furoshiki est un carrĂ© de tissu Akiyo Kajiwara Professeur de Furoshiki qui existe depuis des siĂšcles dans la culture japonaise. On peut emballer n'importe quelle taille, n'importe quels objets. Par exemple: une bouteille de vin Pour emballer une boĂźte : Prendre un tissu carrĂ© Prendre un tissu carre et le comme ceci: votre cadeau est prĂȘt. des bouteilles : des bouteilles: rĂ©aliser les pliages suivants : voilĂ le rĂ©sultat. Ça remplace des sacs plastiques et des emballages papiers. On peut rĂ©utiliser Ă volontĂ©, dans le concept de zĂ©ro dĂ©chet. Selon une estimation, d'emballages cadeaux seraient jetĂ©s Ă NoĂ«l rien qu'au Canada. Les Britanniques 108 millions de rouleaux. en utiliseraient Et les Français consomment 2 fois plus d'emballages Ă NoĂ«l que le reste de l'annĂ©e. À l'inverse, le tissu du furoshiki est rĂ©utilisable Ă l'infini. On peut trouver des tissus Ă la mercerie. On peut utiliser des tissus recyclĂ©s. On a plusieurs formats de tailles diffĂ©rentes: le plus petit c'est environ 50 sur 50 cm. c'est environ 70 sur 70 cm La taille moyenne, et le plus grand format, c'est environ 1 m sur 1 m. des tissus Il existe aussi traditionnels japonais, spĂ©cialement conçus pour le furos .nature