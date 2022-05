Tuto : faire soi-même son produit pour lave-vaisselle

Les produits vaisselle du commerce sont souvent suremballés et contiennent des produits qui peuvent s’avérer toxiques pour l’environnement et la santé. Voici d'autres options.

Marion, créatrice de “J’alimente” et Marie, fondatrice de “Petit à Petit, je réduis”, sont bénévoles à la maison Zéro Déchet. Voici leurs recettes pour faire soi-même son produit pour lave-vaisselle.

Les tablettes lave-vaisselle

Dans un saladier, verser :

60 g de bicarbonate de soude

80 g de cristaux de soude

85 g de précarbonate de soude

80 g d’acide citrique

Bien mélanger le tout. Ajouter deux cuillères à café de jus de citron. Une fois la réaction chimique terminée, mélanger de nouveau. Ensuite, répartir le contenu dans des bacs à glaçon en tassant légèrement. Attendre 12 heures, puis démouler et stocker les petits cubes obtenus dans un bocal.

La poudre pour lave vaisselle

Dans un contenant, verser :

3 doses de bicarbonate

3 doses de cristaux de soude

1 dose de gros sel

Bien mélanger les ingrédients. Puis, dans un second contenant, mettre dans un second contenant :

7 doses d’acide citrique

Il est nécessaire de garder les produits séparés jusqu’à utilisation. En effet, il faut qu’ils réagissent ensemble dans le lave-vaisselle, et non pas dans la boîte. À chaque lavage, il suffit de prendre une cuillère de chaque produit et les mettre dans le lave-vaisselle.

Cette poudre a l’avantage d’être écologique, car elle n’a pas d’emballage et donc pas d’impact sur l’environnement dans les eaux évacuées, mais aussi plus économique que les pastilles vendues dans le commerce.