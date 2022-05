Tuto : faire un Noël plus écolo

Voici quelques conseils pour fêter Noël de façon éco-responsable

L’emballage des cadeaux, la décoration du sapin, les repas festifs… Tout ceci fait incontestablement partie de la tradition de Noël. Cette fête de fin d’année est probablement la période la plus magique de l’année, mais aussi la plus dramatique pour l’environnement. Voici quelques conseils pour fêter Noël de façon éco-responsable.

"À Noël, un Britannique, par exemple, émet davantage de CO2 qu’en faisant un aller Paris-New York en avion", explique Julie Bernier, créatrice de Sortez tout Vert. En effet, durant cette période, 700 kilos de dinde sont achetés chaque minute, tandis que plus d’un Français sur cinq revend ou donne ses cadeaux, sans parler des 20 000 tonnes d’emballage cadeaux jetées rien qu’en France. Alors, une question fondamentale se pose : Comment faire un Noël plus écolo ? À Noël, on a tendance à faire un repas excessif. Le but est biensûr de faire plaisir à tout le monde, mais généralement, cela ne rend service à personne. En effet, trop de nourriture entraine un gaspillage énorme. Donc l’impact écologique des repas de Noël est très fort. Cependant, des alternatives existent. Pour y parvenir, le repas festif doit être composé de produits locaux de saison. Par exemple, des carottes, du choux ou encore de la poire de terre également appelée Yakon. De nombreuses recettes existent, il suffit de s’y intéresser !

"Dans la période des bonnes résolutions c’est peut-être le moment d’opérer dans notre façon de consommer"

Les cadeaux font incontestablement partie de la tradition de Noël. Cependant, cette tradition peut être abordée de manière plus responsable. En effet, les cadeaux peuvent être locaux, les marques éthiques et responsables, ou encore d’occasion. Pourquoi ne pas offrir des choses immatérielles comme des expériences ? La démarche zéro déchets initie à offrir des cadeaux qui peuvent sensibiliser. Gourde, brosse à dents en bois, cosmétique solide ou encore un baume à lèvres fait maison… L’éventail des possibilités est large. En ce qui concerne l’emballage du cadeau, les papiers cadeaux ordinaires sont habituellement déchirés, puis directement jetés. Ainsi, des quantités astronomiques de papiers plastifiés et laminés sont utilisés sans pouvoir être recyclés par la suite. Pourtant, des techniques très simples peuvent les remplacer. Par exemple, utiliser du papier journal, du tissu ou un sac en vrac. De plus, la technique japonaise furoshiki permet d’emballer les cadeaux avec un très beau pliage : il suffit de faire des noeuds de chaque côté du tissu.

Par ailleurs, plutôt que d’offrir plein de cadeaux à tout le monde, un tirage au sort peut être organisé. De cette manière, il y a un vrai cadeau utile par personne et ça évite de voir des cadeaux rapidement abandonnés ou revendus sur internet quelques jours après. De quoi réduire son empreinte carbone pour les fêtes de Noël !