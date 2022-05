Tutos jardinage : comment fabriquer un terrarium

Tuto : fabriquer un terrarium

Vous vous sentez créatif en cette période de confinement, mais vous en avez marre de faire à manger ? Passer au terrarium !

« Un terrarium, c'est un Ă©cosystĂšme clos : on va recrĂ©er un systĂšme miniature. C'est trĂšs pĂ©dagogique pour les enfants, puisqu'ils peuvent voir grandir les vĂ©gĂ©taux. Via le systĂšme de la photosynthĂšse, la buĂ©e va remonter, puis va ruisseler. On aura donc besoin de trĂšs peu d'entretien. L'intĂ©rĂȘt, c'est que ça permet trĂšs peu d'arrosage, donc deux Ă trois fois par an », explique Hugo Meunier, cofondateur de la startup Merci Raymond. Voici son secret pour un terrarium rĂ©ussi.

Les « ingrédients »

Du terreau

Un ficus (ou une autre plante)

Une récipient en verre avec couvercle

Des pothos

Du lichen

De la mousse

De la terre

Du sable blanc

Des billes d'argile

Des Ă©corces d'arbre

Des cailloux

Les Ă©tapes