Un des plus beaux ponts du monde se trouve en Allemagne

En Allemagne se trouve l'un des ponts les plus célèbres au monde

On dirait une image de conte de fées mais ce pont existe bel et bien. Considéré comme l'un des plus beaux au monde, il a été construit à la main pendant la seconde moitié du 19ème siècle.

Il se trouve dans l'est de l'Allemagne, à environ 6 kilomètres de la frontière avec la Pologne. Situé dans un parc naturel libre d'accès, un grand soin a été donné à son apparence pour ne pas perturber la beauté du lieu. Aux extrémités du pont, des colonnes de basalte ont été placées pour imiter les structures naturelles qu'on retrouve ailleurs dans le pays.

Le pont lui-même est entièrement construit avec diverses pierres locales. Afin de l'intégrer harmonieusement au paysage, sa structure en arc a été soigneusement travaillée pour former un cercle complet lorsqu'elle se reflète dans l'eau. C'est cette caractéristique qui a rendu le pont célèbre et en a fait une attraction touristique.

Aujourd'hui, il est interdit de le traverser, pour éviter de le fragiliser. Son nom : Rakotzbrücke, aussi appelé "le pont du diable".