"On connaît plus la cartographie de Mars ou de la Lune que celle des Océans." Alors que plus de 80 % de l’océan est encore inexploré, l'équipe de l'explorateur Alexis Rosenfeld Photographe vient de mettre au jour en Polynésie française ce paysage unique : un récif corallien profond. Il raconte les enjeux de cette découverte inédite.