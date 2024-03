Un jour avec Alexandra Lamy, pour la promo du film "La promesse verte"

"Voir des images, parfois, ça permet aussi de prendre conscience." Elle incarne la mère de Félix Moati dans le thriller écologique "La promesse verte", au cinéma le 27 mars. Et avec le réalisateur Edouard Bergeon, ils ont présenté le film en avant-première dans plus de 50 salles en France. On a suivi Alexandra Lamy pendant une journée, avec le public des Sables-d'Olonne.