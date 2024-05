Un peuple autochtone menacé par une mine de nickel

"Nous, direct, on a pensé à Avatar…" La plus grande mine de nickel au monde met en "danger de mort" un peuple autochtone. Ça se passe en Indonésie, mais cette mine appartient en partie à une entreprise française. Un projet dénoncé par l’ONG Canopée. Alors, entre l’exploitation d’un minerai essentiel à la transition écologique et la préservation de la forêt primaire, on a voulu interroger les différents acteurs.