Ce n’est pas la première fois que ce volcan sous-marin, le Home Reef, “produit” une île éphémère





Cette île est apparue le 10 septembre 2022 dans l’océan Pacifique, 11 heures après une éruption volcanique sous-marine… Le 14 septembre, sa superficie était estimée à 4000 mètres carrés, soit une quinzaine de terrains de tennis. Au 20 septembre, l’île était déjà 6 fois plus grande : environ 24 000 mètres carrés. Ces îles créées par des volcans sous-marins restent généralement à la surface peu de temps, de quelques semaines à plusieurs années.

Ce n’est pas la première fois que ce volcan sous-marin, le Home Reef, “produit” une île éphémère… En 1984, une île à la forme inhabituelle était apparue. En 2006, une autre île avec une falaise haute de 50 mètres était restée plusieurs mois à la surface. Comment se forme une telle île ? Comme l’explique la physicienne Carole Berthod à Brut, ce sont les produits éruptifs qui s’accumulent et finissent par arriver à la surface. Les morceaux de magma refroidissent et se figent soit dans l’eau, soit dans l’air. Les vagues et le vent abîment ensuite l’île qui s’érode plus ou moins rapidement. Si d’autres éruptions conséquentes survenaient, cela pourrait cependant “renforcer” l’île.

