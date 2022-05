Une journée dans la peau d'un militant écologiste

Une journée dans la peau de Cameron Joshi, militant écologiste

Il n’y a pas si longtemps, Cameron Joshi considérait encore l’activisme environnemental comme un mouvement “étrange et éloigné”. Désormais militant écologiste, il se sent plus que concerné. Brut l’a rencontré.

Pour Cameron Joshi, le déclic a eu lieu lorsqu’il a pris connaissance des changements climatiques qui vont avoir lieu en Iran et en Inde, pays respectifs de ses parents : “d’immenses superficies vont devenir inhabitables dans les décennies à venir, parce qu’il fera trop chaud pour sortir”. Cameron Joshi est aussi concerné par le pays où il habite : le Royaume-Uni. Cameron Joshi craint la croissance des inégalités. Actuellement âgé de 24 ans, le jeune homme manifeste aux côtés de plusieurs groupes d’activistes écologistes, dont Exctinction Rebellion.

“À l’heure actuelle, on fait partie d’un immense mouvement”

Brut a rencontré Cameron Joshi lors de la manifestation contre la crise climatique à Londres, en octobre 2019. Ce jour là, son planning était chargé. Occupation de sites, écriture de slogans, blocage d’entrées, gestion des médias, théâtralisation de crimes climatiques, mais aussi résistance face à l’intimidation de la police : ces actes de résistance qui dénoncent l'inaction des gouvernements contre la crise climatique. Fatigué, Cameron Joshi se livre sur sa journée : “Ça peut sembler décourageant, mais (…) il faut se battre pour les choses qui vous animent.”