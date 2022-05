Une lueur d'espoir pour l'avenir du kakapo

Bonne nouvelle pour ce drôle d'oiseau, l'un des plus menacés au monde : il vient de connaître une saison de reproduction exceptionnelle.

On le surnomme le perroquet-hibou. C'est le perroquet le plus lourd au monde et le seul à ne pas voler. C'est le strigops kakapo. Il se déplace au sol et est capable de grimper aux arbres en utilisant son bec comme une troisième patte.

Végétarien, il se nourrit exclusivement de plantes locales. Pouvant vivre près de 100 ans, c'est l'un des oiseaux avec la plus longue espérance de vie. Et pour se reproduire, il sait prendre son temps… La femelle ne copule qu'une seule fois tous les 5 ans en moyenne. Alors pour attirer leur attention, les mâles émettent un cris très particulier…

Mais ces cris puissants peuvent aussi attirer les prédateurs. La Nouvelle-Zélande ne comptant aucun mammifère terrestre indigène, les rapaces ont longtemps été la seule menace pour cet oiseau. Mais de nombreuses espèces invasives sont arrivées avec les colons, comme les hermines et les chats, mettant en danger cette espèce endémique.

En 1970, on pense que l'espèce a disparu, avant que plusieurs specimens ne soient aperçus 4 ans plus tard. À partir de 1982, le gouvernement ordonne le transfert de 65 kakapos vers 4 îles préservées des prédateurs introduits. Aujourd'hui, grâce aux efforts de conservation, la population augmente mais on ne compte que 146 kakapos adultes et l'espèce est toujours en danger critique d'extinction.