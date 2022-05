Une véloroute au cœur des vignes d'Alsace

Alors que les cyclistes du Tour de France s'élancent à travers l'Alsace, voilà une véloroute pour prendre le temps d'apprécier les merveilleux paysages du vignoble alsacien.

Pédaler entre nature et culture au cœur des vignes d'Alsace, c'est possible grâce à cette véloroute. Cheminant à travers le vignoble alsacien, elle longe le massif des Vosges et plonge les cyclistes à la découverte du travail de la vigne. Les raisins des terroirs traversés servent à confectionner plusieurs types de vins reconnus par des Appellations d'origine contrôlée. Le long du trajet, plusieurs centaines de caves viticoles et plusieurs musées mettent à l'honneur les savoir-faire des vignerons.

Reconnaissable à son balisage spécifique, l'itinéraire à vélo s'étend sur 135 km. Partant de Marlenheim au nord, il traverse des dizaines de communes comme Bergheim, Bernardswiller, Eguisheim…Avant d'atteindre Thann, la ville d'arrivée.

Clochers, maisons à colombages et anciens châteaux illustrent l'architecture typique de la région.Sur l'ancienne route romaine ou des chemins viticoles, la nature n'est jamais très loin. Parmi les panoramas à admirer depuis son vélo : le Grand Ballon, le point culminant des Vosges.

Au total, compter entre 3 à 5 jours pour parcourir l'ensemble de la véloroute. Pour y accéder, on peut opter pour le train, grâce aux nombreuses gares disséminées sur le parcours. Cet itinéraire, c'est la véloroute du Vignoble d'Alsace.