Une vie : Félicette, le premier chat à être revenu de l’espace

Félicette, de la rue à l’espace

Elle est née en France, à une date inconnue, sans doute dans les années 1950. Elle aurait été récupérée alors qu'elle errait dans les rues. Pour sa ressemblance avec Félix le chat, elle est nommée Félicette. Au début des années 1960, elle intègre un groupe de 14 chats destinés à la recherche spatiale. La France tente alors de se faire une place dans la course à l'espace, entre les géants soviétiques et américains. L'un des objectifs français : étudier le comportement d'animaux lors de voyages en fusée. Félicette et les autres chats doivent suivre un entraînement digne d'un astronaute. Exposition à des bruits de fusée, tests en centrifugeuse pour vérifier son équilibre, simulation de vol… Les conditions sont difficiles et affolent parfois certains chats.

Après plusieurs mois, c'est finalement Félicette qui est choisie. Le 18 octobre 1963, elle est placée à bord de la fusée Véronique. À une vitesse 5 à 6 fois supérieure à celle du son, elle atteint rapidement une altitude de 157 km, suivie de près par les chercheurs. Le voyage dure une dizaine de minutes. Mais contrairement à Laïka et d'autre animaux, Félicette revient vivante sur Terre. Les relevés faits pendant le vol montrent un état de somnolence cérébrale. Pour être étudiée, elle sera euthanasiée quelques semaines plus tard, dans la plus grande discrétion. Aujourd'hui, elle reste le seul chat à avoir fait un aller-retour dans l'espace.