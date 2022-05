Une vie : Keiko, l'orque de "Sauvez Willy"

La véritable histoire de Keiko, l’orque-star du film “Sauvez Willy”

“Sauvez Willy” est un film au succès mondial, où un enfant se lie d'amitié avec une orque qu'il tente de libérer. La star de ce film, c’est l’orque nommé Keiko. Élevé en captivité et particulièrement aimé du public, Keiko s’attache aux humains… au point de ne plus vouloir retourner avec les orques. Brut raconte son histoire.

Né en Islande vers 1976, Keiko est arraché à son milieu naturel à l’âge de 3 ans. Après plusieurs transferts, Keiko est acheté par le parc d'attraction de Reino Aventura, à Mexico City. Malgré des conditions de vie difficiles pour l’orque Keiko devient vite l'une des principales attractions du parc. En 1991, l’orque est repérée par les studios Warner Bros. Quelques mois plus tard, Keiko commence le tournage du film "Sauvez Willy”, où un enfant se lie d'amitié avec une orque qu'il tente de libérer. Rapidement, le film devient un succès planétaire et Keiko, alias Willy, devient une star.

Quand la réalité dépasse la fiction

De retour à Mexico City, les conditions de vie de Keiko ne lui correspondent toujours pas. Bassin trop petit, température trop élevée… son pronostic vital finit par être engagé. Rapidement, le public pris de sympathie pour cet orque star crée la Free Willy Foundation pour organiser sa libération. Un bassin de réhabilitation d'une valeur de 7,3 millions de dollar est construit afin de le préparer à un retour à la nature. En quelques mois, la santé de Keiko s’améliore. Peu à peu, il réintègre des comportements essentiels pour survivre dans l’océan. Trois ans après le début de sa réhabilitation, les vétérinaires l’estiment prêt à être relâché. Keiko est ramené vers l'Islande.

Keiko, l’orque qui refusa de rejoindre ses semblables

En 1998, 19 ans après sa capture, Keiko retrouve ses eaux natales. Cependant, après chaque rencontre avec un groupe d'orque, Keiko revient vers les humains. En 2002, les soigneurs décident de stopper tout contact avec lui pour enrayer cette dépendance à l’homme. Dès lors, Keiko suit un groupe d’orque et prend le large. Mais seulement après un mois de voyage à travers l'océan Atlantique, il réapparaît sur les côtes norvégiennes et recherche immédiatement le contact avec les êtres humains, laissant même des enfants monter sur son dos. Le 12 décembre 2003, après 19 ans de captivité et 7 ans de liberté, Keiko meurt d'une pneumonie à environ 26 ans. Keiko n’aura jamais réussi à couper les liens avec les humains.