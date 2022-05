Visite d'un gîte écologique en Bretagne

Des vacances loin du tourisme de masse et en symbiose avec la nature, c'est que propose Hélène dans son gîte écologique en Bretagne. Visite de l'Ecolodge La Belle Verte.

“L'écolodge, c'est un habitat éco-conçu et végétalisé”

Après plusieurs années passées dans le secteur du tourisme, Hélène Rozé-Cénet a décidé de créer ce gîte écologique en 2011. L’objectif est de limiter au maximum l’impact sur l'environnement lors de vacances et de week-end.

Un site autonome et minimaliste

Hélène explique : “On produit notre énergie, on pratique le compostage et on a une démarche zéro déchet.” Le site est également autonome du point de vue énergétique. Des murs en terre crue ajourés sont positionnés derrière les baies vitrées et accumulent ainsi la chaleur des rayons du soleil pour la restituer la chaleur à l'intérieur. Les meubles sont issus de la récupération et de l'artisanat local. Idem pour la salle de bain, dans laquelle les matériaux sont bruts et naturels.

“L'idée, c'est de se poser, et prendre son temps. Il va y avoir des massages, le bain nordique en extérieur, des ateliers cuisine ou l'observation des oiseaux tout simplement.”