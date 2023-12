“Cette image, c'est soit un des derniers tigres de Malaisie, soit la génération de l'espoir qui va repeupler la Malaisie en tigres dans les années futures”. Emmanuel Rondeau est parvenu à photographier l'un des derniers tigres sauvages encore vivants de Malaisie. En 1950, pas moins de 3000 félins sur la péninsule. On en comptait 500 en 2010. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 150. Pour Brut, il revient sur cette expédition. “Il y a d'abord un travail scientifique. J'ai travaillé avec les experts du WWF pour essayer de savoir avec eux : quelles sont les densités? Est-ce que c'est même réalisable, de faire une image comme ça ? Où est-ce qu'il faudrait aller ? À l'issue de cette première phase de travail, il y a eu ensuite une partie logistique. Comment est-ce qu'on va faire pour y aller ? Et j'ai eu la chance d'être aidé par les Orang Asli, les indigènes de Malaisie, qui connaissent cette forêt par cœur et qui m'ont aidé à trouver les endroits que les tigres utilisent pour se déplacer”.

Pour réaliser ce type de mission, “plus de 150 kilos de matériel” sont nécessaires. “Il faut les amener en forêt. On parle d'une forêt primaire où il pleut à peu près toute la journée. Le tigre de Malaisie, c'est une espèce extrêmement rare. Donc c'est impossible de la photographier, d'espérer la trouver, juste en se baladant en forêt avec son appareil autour du cou. Donc pour réaliser cette image, je devais trouver une autre solution. Et cette solution, pour moi, ça a été des pièges photographiques. C'est comme un studio photo, sauf que je l'installe dans la nature. Et la différence, c'est que ce qui va déclencher l'appareil, ce n'est pas mon doigt sur l'appareil, c'est un rayon infrarouge que je vais installer exactement à l'endroit où je veux que le tigre soit pour que j'ai le cadrage parfait, et quand le tigre va passer à travers ce rayon, ça va automatiquement déclencher mon appareil” décrit le photographe Emmanuel Rondeau.

“Les caméras sur le terrain ont mis cinq mois pour avoir l'image dont je rêvais. Le moment où on s'approche de la caméra, on l'ouvre, on regarde à l'intérieur, il y a plein d'autres images. Évidemment, j'avais d'autres espèces qui étaient passées. Et tout d’un coup, je vois les lignes de la fourrure de tigre sur une image. C'est un moment où tout s'arrête. Tout d’un coup, on est sur une autre planète, parce qu'on n'y croyait quasiment plus. Et donc le bonheur est immense, parce qu'on a réussi ce qu'on était venu faire et parce qu’on sait qu'on va pouvoir partager cette histoire, l'histoire du tigre de Malaisie, avec le reste du monde, comme je suis en train de faire là” déclare Emmanuel Rondeau, pour qui l’environnement, la forêt derrière le tigre “est aussi importante que le tigre. Je veux rendre justice à ces environnements qui sont exceptionnels, qui sont magnifiques”.

Différents éléments contribuent à l’extinction progressive du tigre de Malaisie. “Peut-être la raison principale de la disparition du tigre de Malaisie, c’est le braconnage. C'est une espèce qui a été extrêmement braconnée, elle-même pour malheureusement la médecine chinoise, mais également toutes ses proies. Il faut imaginer: quand un tigre n'a plus rien à manger, il ne fait plus de bébés. Et donc les populations tombent extrêmement vite. Faire cette image, c'était extrêmement important parce qu'il y a une valeur patrimoniale. C'était peut-être la dernière opportunité pour nous de faire une image de tigre de Malaisie libre en forêt” explique Emmanuel Rondeau. Il conclut : “Si on arrête quelqu’un dans la rue, un enfant ou un adulte, et on lui demande "quelle est ton espèce animale préférée ?" La majorité des gens vont dire les tigres. Et en fait, les tigres sont une des représentations les plus magnifiques, les plus belles du monde sauvage sur la planète. Ce que je dis souvent, c'est que si on n'est pas capables de sauver c'est qu’on aime le plus, les tigres, alors on sera capables de rien sauver du tout”.

