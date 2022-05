Voici l'un des mammifères les plus étranges du règne animal

Pourquoi l’ornithorynque est-il si bizarre ?

Il a un bec de canard, une queue de castor, des pattes palmées, un pelage de taupe… Et il pond des oeufs.

C'est l’un des mammifères les plus étranges du règne animal, mais également un chasseur parfaitement adapté à son environnement. Vivant uniquement en Tasmanie et dans l'est de l’Australie, l'ornithorynque ressemble à une chimère par bien des aspects : bec de canard, queue de castor, pattes palmées, pelage de taupe…

Il peut nager à une vitesse de 4 km/h

C'est aussi l'un des seuls mammifères à pondre des œufs. Pour survivre au bord des cours d'eau, il possède plusieurs atouts. Pour chasser ses proies aquatiques, il n'utilise ni ses yeux, ni ses oreilles. C'est son bec qui lui sert de radar. Celui-ci est équipé de milliers de récepteurs sensibles à la pression et aux impulsions électriques. Même de nuit ou en eaux troubles, cela lui permet de détecter les crustacés, les petits vers et les larves d’insectes, dont il se nourrit.

Autre atout : ses larges pattes palmées. Dans l’eau, ses deux pattes avant permettent la propulsion, et ses deux pattes arrière lui servent de gouvernail. Malgré sa petite taille, il peut nager à une vitesse de 4 km/h. Une fois sur terre, ses palmes se replient et il utilise ses griffes pour marcher et creuser des abris.

Il possède des glandes à venin

L’ornithorynque possède aussi une arme secrète : un éperon pointu accroché à chaque cheville arrière et relié à une glande à venin. Alors que les femelles les perdent généralement très tôt, les mâles les utilisent pour se défendre face aux prédateurs et pour affronter d'autres mâles en période de reproduction.