Voilà comment fabriquer une ferme à grillons

Thaïlande : les fermes de grillons remplacent la production de viande

En Thaïlande, les insectes sont considérés comment un substitut pour la production de viande. Voici en quoi consiste une ferme à insectes. Avec Low-tech Lab - Nomade des Mers

Corentin de Chatelperron parcourt le monde à la découverte d'initiatives low-tech. En Thaïlande, il visite une des 2 000 fermes à insectes et s’initie à la production de grillons.

Tui, le propriétaire d’une ferme à insectes est convaincu : « les grillons sont une source de nourriture bonne et utile. C'est une excellente source de protéines et c'est bon pour la santé. » Le fermier explique que la production d’insectes est simple. Afin d’en prendre soin, il suffit de leur donner à boire et à manger. De plus, si la production se déroule sans inconvénient, il sera possible de produire environ 20 à 30 kg de grillons par boîte.

Corentin de Chatelperron explique les étapes de création d’une ferme à grillons : "Il faut faire un petit nid avec de la fibre de coco mouillée. Ils vont pondre dedans. Après une journée, c'est rempli d'œufs. Mettez-les dans un sac plastique pendant une semaine. Regardez les petits grillons. Ensuite vous pouvez commencer un nouveau cycle."

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le grillon est un « aliment d’avenir ».