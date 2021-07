"Et toi ? Quand est-ce que tu fais un enfant ?"

"Et toi ? Quand est-ce que tu fais un enfant ?" En famille, entre amis, au travail… Passé 30 ans, elles ont toutes été confrontées aux injonctions à la maternité. Brut les a rencontrées.

En famille

Mélanie, 30 ans, souligne que c’est dans la sphère familiale que la question s’est très vite posée. “Tu changeras" a été la première phrase qui l’a particulièrement vexée. Pour Camille, 32 ans, cette situation est d’autant plus difficile à vivre dans une famille au modèle traditionnel où les femmes se marient à 23 / 24 ans et ont des enfants peu de temps après.

Entre amis

Pour Fiona Schmidt, autrice de “Lâchez-nous l’utérus”, la réflexion qui revient le plus souvent est réflexion concerne le lien entre hétérosexualité et production d’enfants. Elle explique : “C’est comme si cette orientation sexuelle produisait comme une étincelle le désir d’enfant. Or, ce n’est pas le cas.”

En soirée

Pour Myriam Levain, autrice de “Et toi, tu t’y mets quand?” la maternité est au centre d’une injonction sociale spécifiquement adressée aux femmes, une fois la trentaine passée. Elle explique : “À aucun moment, on se dit que mon mode de vie peut être positif, je sens qu’il y a une forme de tristesse.”

Au travail

Cette pression sociale s’étend jusque dans la sphère professionnelle. C’est ce dont témoigne Mélanie. Cette dernière a d'ailleurs un message à adresser à celles et ceux qui questionnent son choix : “Foutez-nous la paix !”