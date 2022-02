"Le village de Bamboula" : danseuse au Safari parc, Edith Lago raconte

"C’était notre première venue en France et les blancs étaient là, à nous prendre en photo de gauche à droite." En 1994 près de Nantes, 25 hommes, femmes et enfants sont amenés de Côte d'Ivoire pour vivre et se représenter au sein d'un zoo. Edith Lago était danseuse au Safari Parc. Elle témoigne dans le documentaire "Le village de Bamboula". 👉 Le village de Bamboula, réalisé par Yoann de Montgrand et François Tchernia, sera diffusé sur France 2 le 18 janvier à 23.55 et disponible en replay sur France.tv