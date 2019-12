4 choses que vous ne savez pas forcément sur les époux Balkany

4 choses que vous ne savez peut-être pas sur les époux Balkany

Le procès des époux Balkany pour "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale" s'est ouvert ce 13 mai. Voici 4 choses que vous ne savez peut-être pas sur les époux Balkany.

1/ La grosse augmentation de salaire de Patrick Balkany

En septembre 2018, le conseil municipal de Levallois-Perret vote une augmentation de 56 % du salaire de maire de Patrick Balkany. Il avait dû quitter son siège de député un an plus tôt en raison du non-cumul des mandats et souhaitait compenser les 5600 euros par mois perdus de son salaire de député. Pour rester dans la légalité, l’augmentation de salaire de Patrick Balkany a dû être accompagnée d’une baisse de salaire de ses adjoints : ceux-ci ont donc perdu chaque mois 76 euros de leur 1700 euros mensuels.

2 / Les succès électoraux de Patrick Balkany

Patrick Balkany a été élu maire de Levallois-Perret pour la première fois en 1983. À ses côtés : son épouse Isabelle Balkany, nommée responsable de la communication. Depuis, Patrick Balkany a toujours été réélu mair, sauf une fois lors des municipales de 1995.

3 / Les affaires judiciaires

Les époux Balkany sont impliqués dans de multiples affaires judiciaires. En 1996, ils ont été condamnés parce qu’ils avaient employé, aux frais du contribuable, trois agents municipaux pour les servir dans leurs résidences principale et secondaire. Le 13 mai 2019 a débuté le procès Balkany pour "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale". Les époux Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, en particulier deux luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes.

4/ Les époux Balkany, plus de 40 ans de mariage

Isabelle et Patrick Balkany se rencontrent en 1975. Selon Patrick Balkany, l’idylle se noue le 13 décembre 1975 alors qu’il décide de laisser tomber sa fiancée de l’époque pour inviter Isabelle Balkany à passer une soirée ensemble. Isabelle Balkany est alors journaliste. Après son mariage avec Patrick Balkany, un an plus tard seulement, elle met sa carrière de journaliste de côté pour s’engager en politique aux côtés de son mari. En 1995, les Balkany se séparent plusieurs mois. Le couple Balkany finira par se reformer et revient à la mairie de Levallois-Perret pour briguer un 3ème mandat en 2001. Isabelle Balkany devient alors premier adjoint au maire.