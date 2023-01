A minuit, les Philippins ouvrent toutes les portes pour faire entrer les bonnes ondes

Aux Philippines, la Saint-Sylvestre est un jour férié non travaillé. Les Philippins organisent un festin de minuit et célèbrent les formes rondes à travers les fruits, les assiettes et les vêtements à pois. Selon la coutume, les cercles sont des motifs porte-bonheur et attirent la fortune. A minuit, les habitants allument toutes les lumières et ouvrent toutes les portes et fenêtres pour faire entrer les bonnes ondes. Duel : faut-il boycotter Amazon à Noël ?

En Espagne, le rituel des grains de raisin est le moment le plus attendu. Les Espagnols se réunissent en famille ou entre amis et préparent 12 raisins, symbole des 12 mois de l'année. Lorsque les douze coups de minuit retentissent, chaque convive doit avaler les 12 raisins au son des cloches pour vivre la nouvelle année sous le signe de la prospérité et de la chance. Cette tradition est également reprise dans de nombreux pays d'Amérique latine. Du Canada à la France, si je fêtais Noël dans le monde

En Écosse, le Hogmanay est le nom donné au réveillon du Nouvel An. La population célèbre la nouvelle année pendant 3 jours avec des milliers de porteurs de flambeau, de la musique, des divertissements et des feux d'artifice. Après minuit, les Ecossais pratiquent le first-footing, ce rituel consiste à être la première personne à franchir le pas de la porte d'un ami ou d'un voisin en apportant des cadeaux en échange d'un verre de whisky. Brut était au championnat du monde de pull moche

En Roumanie, chaque année, entre Noël et le nouvel an, les habitants des villages de l'Est du pays revêtent des costumes d'ours et dansent au rythme des tambours et sifflets. Selon la tradition, les danseurs passent dans chaque maison pour chasser les mauvais esprits. En Roumanie, l’ours symbolise la force et le courage. Toutefois, de nos jours, cette ancienne tradition se perd. Louer des jouets, une proposition plus écologique pour Noël