5 ans à l'Assemblée nationale en 3 minutes

“J’ai l’impression que vous vous fichez de nous”

Le rôle de l'Assemblée nationale est de proposer, amender, et voter les lois ainsi que contrôler une partie des actions du Gouvernement. C’est un lieu de débats et controverses, où les députés confrontent souvent leurs idées. En septembre 2019, la députée ex-LREM Agnès Thill déclarait par exemple : “Votre loi, c’est s’offrir un être humain. On ne s’offre pas un être humain, madame la ministre”, à propos du projet de loi bioéthique. Que fait le président de l'Assemblée nationale ?

“Je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français”, expliquait le député LR Christian Jacob concernant le pass vaccinal. À l’Assemblée nationale, certains députés n’hésitent pas à exprimer leur mécontentement concernant certains textes de loi. “Les députés travaillent beaucoup. Quand ils viennent, ils ont envie de se défouler un peu, alors ils portent leurs arguments avec vigueur, ils savent que ça va faire réagir”, explique Richard Ferrand. D’après le Président de l’Assemblée nationale, “il y a un goût persistant de la joute oratoire et de la bagarre” au sein de l’hémicycle. Jean Lassalle en gilet jaune en pleine Assemblée nationale