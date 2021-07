5 choses à savoir sur "Nus & Culottés"

Sans argent, sans vêtements, sans équipe technique… Depuis 2012 dans Nus et Culottés, Nans et Mouts voyagent à travers le monde grâce à la générosité de ceux qu'ils rencontrent. Nus & Culottés revient pour une nouvelle saison le 13 Juillet à 20h50 sur France 5 et le matin dès 6h sur france.tv.

1. Ils débutent leurs aventures totalement nus

Voler en montgolfière, boire le thé chez un Lord, voir une aurore boréale : Depuis 2012, Nans et Mouts voyagent dans le monde entier pour concrétiser un rêve par épisode. Pour s’habiller, manger, dormir, voyager, les deux voyageurs s’en remettent à la générosité des personnes rencontrées

2. Ils ne se font pas aider par ceux qui les reconnaissent

L’un des voyageurs confie à ce sujet : “Dans “Nus & Culottés”, on choisit de rencontrer des personnes qui ne nous reconnaissent pas mais qui souhaitent passer quelques instants en notre compagnie.”

3. Ils donnent les habits qu’on leur offre

Depuis le début de “Nus & Culottés”, Nans et Mouts ont reçu près de 650 vêtements. À la fin de leurs voyages, ils donnent ces vêtements offerts à Emmaüs.

4. Ils ont presque toujours trouvé un hébergement

Sur les 467 jours et nuits passés sur la route, Nans et Mouts se sont retrouvés seulement 16 nuits sans hébergement.

5. Ils reviennent pour une nouvelle saison

Après avoir parcouru 26 900 km, à travers 20 pays, Nans et Mouts sont repartis pour de nouvelles aventures, avec une difficulté supplémentaire : voyager pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.

A partir du 13 juillet à 20h50 sur France 5, on les retrouvera en France : à l’Île de ré, en Corse, dans les Pyrénées-Orientales,et dans les Landes.