“C’est moi, c’est le partage”

Wassim,12 ans, alias Wasko fruits, réalise des plateaux de fruits, des salades de fruits et des sirops. Durant ses vacances d’été, cette activité lui permet de se faire de l'argent de poche. Première étape : se rendre au marché de Bondy pour sélectionner ses fruits. Kiwi, melon, pastèque, le jeune homme fait ses courses et choisit ses produits avec attention. Puis direction la cuisine où il enfile des gants pour l’hygiène et son tablier Wasko fruits, fabriqué par une dame intéressée par son concept sur Snapchat. “Elle m'a dit : ‘est-ce que tu veux que je te fasse un petit tablier, T-shirt et casquette?’ Je lui ai dit: pourquoi pas?’ Et après, je suis allé les chercher. Maintenant, j'aime bien. Je ne fais que les livraisons avec ça.”

Après avoir goûté ses fruits pour savoir s’il peut les présenter à ses clients, il suit les commandes du jour, accompagné de ses tantes qui sont là pour l’épauler. “Avant-hier, je suis allé dans une cité, ils voulaient des sirops, ils m'ont tout pris. Salades de fruits, tout, ils m'ont tout pris.” Pour ses sirops, Wassim se rend chez son fournisseur pour s’emparer des goûts les plus demandés : pêche, pomme verte, melon et violette. “ L'été, la gorge, elle est peut-être sèche. Et ils ont la flemme d'aller à l'épicerie et de revenir toutes les deux minutes, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui passe, et si tu veux l'arrêter, ben, tu l'arrêtes. Moi, j'aime bien, je ne fais pas que ça pour l'argent aussi, je fais ça pour tout, parce que les gens qui n'ont pas les moyens, j'essaie de leur faire un petit prix ou, des fois, mais quand il me reste des fruits, par exemple, je les donne à mes voisins.”

“Ça m'a appris à être autonome”

C’est en partant plus tôt en vacances qu’il décide de se lancer dans Wasko fruits. “J’étais en vacances plus tôt. Il y avait le brevet, donc les collégiens étaient en vacances le 23 juin, et du coup, ma mère, elle m'a dit : Tu es déjà en vacances. C'est passé vite.’ J'ai dit : ‘Maman, est-ce que je peux faire un petit truc pour gagner de l’argent de poche’. Elle m'a dit : ‘OK, pas de souci.’ J'ai commencé par les sirops à la mairie de Bondy. Après, ça a évolué avec les salades de fruits. Et après, ça a évolué avec les plateaux”. Il apprend surtout grâce aux tutos Youtube et surtout avec sa mère. “Ma mère, je l'aidais, avant, à faire des patates. C'est moi qui les épluchais, les coupais. Je l'aidais à faire les gâteaux. C'est comme ça que la passion de la cuisine est venue, aussi, un peu. Ça m'a appris à être autonome et de pas être tout le temps le chouchou de Maman. Je vais voir si je l'ai bien choisi.”

