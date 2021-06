À 77 ans, Jo vit isolé en Corse, loin du "monde des fous"

Il vit seul au bord d'une des plus belles plages de Corse depuis plus de 10 ans, loin du "monde des fous" dans lequel il retourne seulement quelques jours par an. C'est Jo, 77 ans. Voici à quoi ressemble son quotidien. In lu frattempu in Corsica… `

“J'ai quitté le monde des fous en 2010”

Aux portes du désert des agriates dans le maquis corse, Jo vit là où plus personne n’habite, à quelques 30 minutes de bateau de la première ville. Il explique son choix : “J'ai quitté le monde des fous en 2010. C'est une vie que je souhaite à tout le monde.” Depuis, Jo apprécie sa solitude et contemple le golfe azur du désert.

Une vie en quasi autarcie

Sur cette parcelle de maquis que lui prête une amie, Jo vit en quasi autarcie : énergie solaire, potager et vigne. Mais Jo ne se considère pas comme un ermite à proprement parler. Il confie retourner pour les fêtes de fin d'année rendre visite à ses enfants et sa petite-fille : “Je passe quatre jours, Noël et premier de l'an.”

“Il faut avoir un peu cette facilité de s'émerveiller devant les choses, le téléphone, tu le mets dans ta poche, tu regardes.”