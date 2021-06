À 83 ans, André raconte sa vie de globe-trotter

*"J'ai pris une vie sabbatique." Il a visité tous les pays du monde, parcouru 400 000 km en stop, et tout ça avec seulement 1 dollar par jour. À 83 ans, André raconte. Au cours de sa vie, André a visité 215 pays et territoires, parcouru 400 km autour du monde en stop, le tout avec 1 dollar par jour. *

“Ceux qui ne bougent pas ont l’habitude de décourager celui qui veut bouger.”

André a parcouru 400 000 km autour du monde en stop et tout ça avec 1 dollar par jour. Il raconte les nombreuses fois où son choix de vie a suscité de la méfiance chez les personnes qu’il croisait sur son chemin et même à son retour. Il en tire la conclusion suivante : “Ceux qui ne bougent pas ont l’habitude de décourager celui qui veut bouger.”

“J’ai voyagé pour apprendre, pour comprendre”

Si André a pris la décision de faire ce tour du monde, c’est avant tout pour répondre à des questions qu’il se posait, découvrir et mieux comprendre les humains. Parfois sans parler un seul mot de la langue, sans emploi ni logement, André a fait de ce mode de vie rudimentaire le leitmotiv de ses voyages. 3 ans de travail lui ont permis de vivre 6 ans sans travailler. En plus de l’adaptabilité, la peur l’a également suivi et heurté à de nombreuses reprises, sans pour autant le décourager dans ses pérégrinations.

“La Terre n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont ses citoyens.”