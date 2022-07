À 94 ans, elle ajoute le nom de sa mère à son nom de famille

“Vous n’avez pas besoin d’indiquer les raisons”

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer de nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Désormais, toute personne majeure pourra choisir de porter le nom de son père, de sa mère, ou de ses deux parents. “Ce qui est bien dans cette nouvelle démarche, c’est que nous, quand vous venez déposer votre demande ici, à l'accueil et au service, vous n'avez pas besoin de nous dire pour quelles raisons vous voulez faire ce changement”.

Si la nouvelle loi permet de modifier son nom sans avoir à donner de justifications, elle accélère aussi la procédure et la rend moins coûteuse. “Il y a trois ans, il fallait publier au Journal officiel. Il y avait beaucoup de documents à apporter… J’étais à deux doigts de prendre un avocat, mais c'était beaucoup trop cher”, explique Coline. Pour la jeune femme, venue changer de nom avec sa grand-mère, cette nouvelle mesure permet également de faire évoluer “les mentalités sur les inégalités hommes-femmes”. “Ce qui est chouette, c’est que je peux transmettre le nom de ma mère. Cette loi a une portée beaucoup plus grande, parce qu’il y aura de plus en plus de noms de femmes visibles.” Transmission du nom de la mère à l'enfant : Marine veut changer la loi