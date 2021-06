À quoi servent les régions ?

Mais au fait, ça sert à quoi les régions ?

Les compétences principales des régions

Les régions exercent principalement des compétences de coordination. Elles sont l’interface entre l’État et les autres collectivités territoriales. Parmi les compétences qui sont les siennes, on trouve notamment l’aménagement du territoire,la protection du patrimoine et le développement du tourisme.

Pour l'environnement

Sur le plan environnemental, les régions entretiennent les parcs naturels régionaux et gèrent les plans régionaux de la qualité de l’air.

Pour l'économie

Le développement économique est aussi l’une de ses principales compétences, notamment via des aides versées aux entreprises. La sécurité ne fait pas partie des compétences accordées aux régions.

Pour l'action sociale

L’action sociale et la santé sont quant à elles transférées aux départements, qui gèrent notamment les collèges, les cantines,les Ehpad ou encore le RSA.