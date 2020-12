Adepte du troc et des achats d'occasion, Juliette explique comment consommer autrement

Donner ou échanger les objets dont on n'a plus l'usage, c'est l'une des solutions simples pour allonger leur durée de vie et consommer autrement. Adepte du troc et des achats d'occasion, Juliette raconte. Avec l'ADEME Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque