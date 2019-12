Adopter des abeilles dans son jardin

L’entreprise Bee Home met en vente des petites ruches peuplées d’abeilles maçonnes.

Adopter des abeilles, c’est ce qu’on fait Séverine, Flavien et leur fils Nolan. Ils ont acheté une petite ruche peuplée d'abeilles maçonnes mise en vente par l'entreprise française Bee Home. Les abeilles maçonnes ne produisent pas de miel et ne sont pas agressives. Les ruches de Bee Home peuvent être installées dans un jardin ou sur un balcon. "On fait attention à l'environnement, on a un bac à compost, on a plein de choses, on essaie vraiment de faire attention. Et les abeilles participent à la pollinisation donc c'est super, on apporte notre petite touche à l'environnement", explique Séverine.

Les abeilles contribuent à la pollinisation de 90 % des cultures mondiales.Elles sont donc essentielles à la biodiversité. Mais durant l’hiver 2017-2018, leur taux de mortalité des abeilles a atteint 30 % en France. "On estime à 153 milliards de dollars annuels le service écologique rendu par l'abeille. Ça signifie clairement qu'elle a un rôle direct dans la pollinisation et on a d'ailleurs sur certaines régions du monde des populations d'insectes qui ont diminué de façon telle que l'homme est amené à polloniser à la main et sans ça, tout simplement, il n'y a plus de reproduction des plantes." précise Régis Lippinois, apiculteur.

Pour sauver les abeilles, plusieurs initiatives comme Bee Home existent.Apiterra, par exemple, installe ainsi des ruches mellifères sur les toits des entreprises.