Altercation entre un policier et un médiateur de Sevran : des témoins racontent

Les témoins racontent la violente altercation entre un policier et un médiateur de Sevran

Une violente altercation entre un policier et un médiateur de Sevran, dans le 93, filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux… La polémique remonte jusqu’aux plus hautes autorités de l’Etat. Violence policière ou outrage à agent ? Brut a recueilli la parole de jeunes du quartier et celle des policiers témoins de la scène. Ils racontent.

Le 11 septembre 2019, une altercation a eu lieu entre un policier et un médiateur du quartier des Beaudottes, en Seine-Saint-Denis. Un habitant du quartier a filmé la scène : on y voit un médiateur du quartier des Beaudottes, Lamine Ba, s’écrouler au sol lorsqu’un policier lui tire dessus avec son taser. La vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux et remonte jusqu’aux plus hautes autorités de l’Etat.

L’habitant du quartier des Beaudottes ayant filmé la scène affirme que la situation aurait pu être plus grave si Lamine Ba avait appelé à l’aide : « Il ne l’a pas fait parce qu’il sait (…) les trois flics, soit ils auraient dégainé leur arme ou ce serait parti loin. »

Selon le jeune homme, l’altercation serait partie d’un simple différend : la police bloquait la circulation et Lamine Ba leur aurait demandé « d’enlever » leur voiture. Il explique également que malgré les provocations du policier, Lamine Ba refusait la bagarre : « Vous voyez il fait ce signe-là pour dire ‘Arrêtez ! Je ne suis pas là pour me battre avec vous.’»

Selon l’auteur de la vidéo, Lamine Ba n’a pas réagi violemment pour servir d’exemple aux jeunes du quartier des Beaudottes. En tant que médiateur, Lamine Ba veut au contraire montrer aux jeunes qu’il est possible de s’en sortir malgré le fait qu’ils habitent en Seine-Saint-Denis affirme le jeune homme. Cette altercation a fait réfléchir de nombreux jeunes de Sevran : « Si ça lui arrive à lui, quelqu’un qui travaille pour la ville, alors nous les jeunes qui ne travaillons pas pour la ville, qu’est-ce qu’il va nous arriver ? », s’interroge l’habitant du quartier des Beaudottes.

Côté policier, la version diffère. Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP Police FO, affirme que Lamina Ba a commis des infractions malgré son statut de médiateur : « Il a incité autrui à ne pas se soumettre à un contrôle routier, non sans insulter les collègues. » La syndicaliste ajoute que personne ne prend en compte le contexte difficile d’agressions quotidiennes sur les policiers dans le 93.

Le 12 septembre, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a demandé la suspension immédiate du policier. Le 13 septembre, le directeur général de la police nationale a finalement levé la suspension du policier, indiquant que son cas était toujours à l’étude.

60 policiers ont manifesté le 12 septembre pour soutenir leur collègue. Les jeunes du quartier de Beaudottes, quant à eux, reconnaissent les tensions et le travail « pénible » des policiers mais ne veulent plus être discriminés : « À chaque fois qu’il y a une nouvelle arme, on la teste chez nous (…) Les quartiers sensibles c’est un laboratoire. », conclut l’habitant du quartier des Beaudottes.