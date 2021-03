AstraZeneca : "Nous avons besoin de ce vaccin" déclare Olivier Véran

AstraZeneca : Olivier Véran souhaite la reprise de la campagne de vaccination

"Mon vœu le plus cher, c'est que nous puissions reprendre cette campagne. Si les conditions sont réunies, alors nous dirons aux Français 'vous pouvez y aller'." Olivier Véran décrit les enjeux du vaccin AstraZeneca.

“Un vaccin très efficace pour limiter les risques de formes graves”

Olivier Véran souligne que le vaccin AstraZeneca demeure un outil précieux dans la stratégie vaccinale portée par le Gouvernement.

“Mais le laboratoire n’a pas respecté ses engagements”

Olivier Véran avoue lors de sa prise de parole que les doses qui doivent arriver dans les 3 prochaines semaines sont “infinitésimales” par rapport à l’engagement qui avait été pris. Pourtant, de plus en plus de personnes, pharmaciens, sages-femmes entre autres, sont habilitées à vacciner celles et ceux qui le souhaitent.

En France et en Europe, la mise en place d’une “Pharmacovigilance”

Toute personne qui présente des effets indésirables peut en faire état à son système ou son agence du médicament nationale. Un système d’alerte se met alors en place qui prend la décision d’entamer ou non des recherches approfondies concernant le vaccin. L’étape suivante consiste à estimer si la balance entre le bénéfice et le risque du vaccin reste favorable.

“Nous avons besoin de ce vaccin, dont les arrivages vont augmenter dans les semaines et les mois.”