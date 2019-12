Au G7, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont très bien entendus

G7 : Donald Trump et Emmanuel Macron se sont très bien entendus

Donald Trump et Emmanuel Macron s’entendent visiblement très bien. Et ils tenaient vraiment à le montrer lors de cette conférence de presse commune.

Dès l'arrivée du président des États-Unis au G7, Emmanuel Macron l’a invité à un « déjeuner en tête-à-tête ». Selon le Président français, ce moment « a été sans doute une des discussions les plus productives et les plus riches que nous ayons eues ensemble ». Emmanuel Macron a ensuite insisté sur l’avancement pris sur « nombre de dossiers ».

Emmanuel Macron, a poursuivi la conférence de presse en remerciant Donald Trump pour sa présence et son « action durant ces deux jours » avant d’adresser un mot à Melania Trump, la première dame américaine. Pour le prochain G7, qui se tiendra aux États-Unis, Emmanuel Macron a promis de s’y rendre avec « la même volonté de construire, de bâtir, de créer l'unité et la convergence ».

« Il y a eu énormément d’unité »

Après une longue poignée de main, ce fut au tour de Donald Trump de prendre la parole. Le président des États-Unis a d’abord remercié Brigitte Macron pour avoir fait faire de « très belles visites de la région » aux premières dames. Puis, Donald Trump a félicité Emmanuel Macron : « Je vous remercie pour votre excellent travail. Je crois que ce G7 a été véritablement couronné de succès, il y a eu énormément d’unité (…) nous faisions beaucoup de travail, mais par-dessus tout, nous nous entendions très bien ».

Donald Trump a ensuite estimé qu’Emmanuel Macron a été un « leader tout à fait spectaculaire » lors du G7. Donald Trump a à nouveau remercié le Président français ainsi que « le grand pays qu'est la France », puis Emmanuel Macron a ajouté « Merci mon ami ». Le Président français a insisté un peu plus tard sur son amitié avec Donald Trump en disant : « Ensuite, je dirai au revoir à mon ami, le président Trump ».

Lors d’une réponse à un journaliste, Donald Trump a estimé que sa relation avec Emmanuel Macron « n'a jamais été meilleure ». Il est également revenu sur leur déjeuner en tête-à-tête : « Nous essayions juste de nous impressionner mutuellement et c'est le meilleur moment que nous avons vécu ensemble et nous avons accompli beaucoup de choses ». Donald Trump a conclut la conférence de presse en faisant à nouveau les éloges d’Emmanuel Macron, « un homme extrêmement capable, compétent » et l’a remercié pour son organisation du G7, « deux jours et demi extraordinaires, dans l’unité ».