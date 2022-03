Aux États-Unis, les scandales des camps pour ado à problèmes

"J’ai supplié mes parents de ne pas me laisser là-bas.”

“À 16 ans, on m’a enlevée au milieu de la nuit pour m’emmener du Connecticut à l’Utah.” raconte YungKendee sur TikTok. “Spring Ridge se vend comme un lieu qui soigne les adolescentes et répare les familles brisées. J’ai supplié mes parents de ne pas me laisser là-bas.”, c’est un autre témoignage laissé par Exposterchild.

Quand ils étaient adolescents, leurs parents les ont envoyés dans des internats, des camps thérapeutiques pour résoudre leurs “problèmes de comportement”. Aujourd’hui, les rescapés de ce “business des adolescents à problèmes” aux États-Unis racontent…

“Personne ne m’a dit ce qu’il se passait et où j’allais, jusqu’à ce qu’on me lâche au milieu du désert. On m’avait emmenée dans un camp de survie dans la nature.” se souvient YungKendee. “On n’avait pas la télé. On n’avait pas le droit de lire certains livres. Tout était contrôlé. Ils nous surveillaient quand on appelait nos parents.” explique Gabriel Joseph González, co-fondateur de la campagne We Warned Them.

50 000 enfants sont envoyés dans ces camps chaque année

Comme d’autres adolescents de son âge, Gabriel Joseph González a vécu au Freedom Village USA au milieu des années 1990. Ses parents, qui étaient en train de se séparer, l’ont envoyé là-bas quand il a commencé à sécher les cours.

Il se rappelle : “Quand je suis arrivé là-bas, je n’avais rien contre le projet. Leur idée était que grâce à Jésus-Christ, nous arriverions à nous corriger. Il y avait des corvées à faire. Il fallait montrer sa dévotion constamment. On vivait avec la Bible 24h / 24. Je suis gay. Ils s’en prenaient à ma sexualité.”

Chaque année, on estime que 50 000 enfants sont envoyés dans de tels établissements contre leur gré. Dans la plupart des États des États-Unis, les parents ont le droit d’y faire transporter leurs enfants par la force.

YungKendee : “Aux États-Unis, les mineurs n’ont pas d’autonomie médicale, alors leurs parents ou leurs tuteurs légaux peuvent donner leur consentement à leur place. Comme c’était ma mère qui avait ma garde, ils avaient juste besoin de sa signature pour m’enlever au milieu de la nuit et m’envoyer à l’autre bout du pays.”

Des cas d'agression sexuelle

Gabriel Joseph González : “Pour contrôler les enfants, ils les forçaient à se surveiller les uns les autres, puis ils rédigeaient des rapports. Ensuite ils nous condamnaient, d’une certaine façon, à cette punition qui consistait à nous isoler, à nous garder à l’écart des autres, très souvent. Et ils nous faisaient transporter du bois, dans l’État de New York, d’un parking à un autre, ou en cercle. On faisait ça pendant des heures.”

“Il faut se lever à 4h30 pour travailler, s’occuper des chevaux, couper du bois, préparer le petit-déjeuner. Tout de suite après, il faut nettoyer le dortoir. Tout doit être nickel.” raconte un autre témoin, Daniel The Mammal.

Ces programmes ne sont pas réglementés au niveau fédéral et sont souvent établis dans des États qui n’ont pas de législation claire sur ces sujets, comme l’Utah ou le Montana.

Gabriel Joseph González : “Parmi le personnel d’encadrement, il y avait chez certains des signaux qui auraient dû alerter. Je revois le directeur gifler un enfant, et, pardonnez-moi l’expression, mais il l’a vraiment éclaté. Et une autre fois, il a lancé un enfant en l’air. Freedom Village fait les gros titres en ce moment, avec quatre cas d’agression sexuelle. On a découvert seulement après avoir obtenu notre diplôme et quitté l’établissement qu’il n’était même pas réglementé. L’État de New York n’avait aucune idée de ce qu’il s’y passait.”

“Les enfants se font plaquer au sol, et on leur donne ce truc qui les assomme pendant plusieurs jours. Des gens entrent pour vérifier que vous dormez bien dans votre chambre, toutes les 10 minutes.”, c’est ce qu’explique Daniel The Mammal.

Une autre victime, Bratmitzvah, raconte : “J’ai dû changer de maison, car j’habitais avec la fille avec qui je sortais. Alors ils m’ont déplacée dans une autre maison, qui s’appelait Cottonwood, où j’ai subi des violences sexuelles, psychologiques et physiques pendant un an.”

Freedom Village USA a fermé, mais d'autres camps similaires continuent d'exister

Endetté depuis des années, Freedom Village USA ferme ses portes en 2019.

Gabriel Joseph González : “Ce qui est vraiment triste, c’est que beaucoup de ces programmes existent toujours. Et les programmes religieux qui adhèrent à une perspective chrétienne fondamentaliste sont particulièrement connus pour imposer aux enfants une approche semblable à celle des thérapies de conversion.”

Malgré les preuves de plus en plus nombreuses de violences physiques et psychologiques, le secteur continue à générer des profits supérieurs à 1 milliard de dollars par an.

“On sait aussi, grâce à la communauté des survivants, que des gens qui ont aujourd’hui 20, 30 ou 50 ans sont toujours traumatisés par cette expérience.” ajoute Gabriel Joseph González.

"On m'a étranglée, giflée en plein visage"

Les survivants, dont Paris Hilton, ont lancé des campagnes comme “We Warned Them” (On les avait prévenus) et “Breaking Code Silence” (Briser la loi du silence) pour sensibiliser à la nécessité de réformer ce secteur.

“On m’a étranglée, giflée en plein visage, des employés m’ont reluquée sous la douche…” a raconté publiquement Paris Hilton.

Gabriel Joseph González : “Quand on a pris conscience du problème, on a compris que pour le résoudre, il fallait légiférer. Par exemple, il n’existait pas de formation pour apprendre à dénoncer les violences, vous voyez ? C’est la communauté des survivants qui s’est efforcée de faire parler de ce problème, pour que tout le monde soit au courant et puisse se demander comment faire en sorte que les enfants soient en sécurité, que tout soit fait dans leur intérêt et qu’il ne s’agisse pas d’un business lucratif, mais dédié à leur bien-être.”

