Avant/après : ce que disait Éric Zemmour de Marine Le Pen

“Marine Le Pen ne peut pas gagner et ne pourra jamais”

“Je ne me tromperai pas d’adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter Marine Le Pen” a déclaré Éric Zemmour, au lendemain du premier tour de la présidentielle 2022.

Pourtant, jusqu’ici, le candidat de la Reconquête se plaçait en totale opposition à Marine Le Pen. Florilèges.

“On est concurrents. On est rivaux et on n’a pas la même approche de la politique, de la France”, c’est ce qu’il déclarait à Apolline de Malherbe sur BFM TV le 30 mars dernier.

Une semaine plus tôt, il affirmait : “Semaine après semaine, jour après jour, elle enlève, elle se débarrasse de mesures, un peu comme une montgolfière. Elle est persuadée que plus elle va se débarrasser des mesures du RN, plus elle va monter en l'air…”

Il avait déclaré le 18 mars, toujours à propos de la candidate RN : “Je le dis sans méchanceté, mais je dois le dire par sincérité, parce que Marine Le Pen ne peut pas gagner et ne le pourra jamais”.

“Marine Le Pen est une femme de gauche, je la plains”

En octobre 2021, il expliquait sur BFM TV : “J'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer : c'est une femme de gauche, tous ses réflexes sont de gauche.

Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes.”

Sur BFM TV toujours, le candidat de la Reconquête a dit le 30 mars dernier : “Si Marine Le Pen est au second tour, rien ne changera. Marine Le Pen perdra et on repartira pour cinq ans comme on a été pour cinq ans là.”

Quelques jours plus tôt sur Europe 1, Éric Zemmour affirmait : “Je suis le seul qui appliquera son programme. Marine Le Pen n’accepte plus de dire les mots, et quand on n’accepte pas de dire les mots, c'est qu’on refuse d'avance de faire les choses.”

