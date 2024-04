Aveugle, il partage sa passion pour le bricolage

"Les voyants, ils ont le compas dans l’oeil. Moi, il faudrait que je l’aie au doigt !" Mohammed est aveugle. Et pourtant en mai dernier, il a créé l’association "Les Brico-Miros" où il apprend et partage sa passion pour le bricolage à tout le monde, aux non-voyants comme aux voyants. On l’a rencontré dans son atelier.