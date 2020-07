Bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations de la Cité des 4000

La Coupe d'Afrique des Nations, c’est aussi à la Courneuve !

À la cité des 4000 de la Courneuve se tient la Can, la Coupe d'Afrique des Nations du quartier. Ce championnat, c'est Halil et ses amis qui l'ont organisé. Reportage.

« Il y a huit équipes : l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, les DOM-TOM, le Congo et le Mali. Il y a deux matchs par jour, un match de chaque poule. Il y a la poule A et la poule B, ça commence dans les alentours de 18h », détaille fièrement Halil. Avec des amis, il a créé la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la cité des 4000, à la Courneuve.

Les joueurs ont tous entre 15 et 18 ans

« C'est des matchs de deux fois 15 minutes, 16 avec une mi-temps de 5 minutes. Après, il y aura des phases finales, les demi-finales et la finale ce dimanche. Je suis en train d'installer le matériel pour la musique, pour les hymnes nationaux, les entrées des joueurs et pour l'ambiance », poursuit Halil.

Cette idée folle, il l’a eue une nuit, vers 4h du matin. « J'étais dehors avec deux potes et on a réfléchi à un truc qui pourrait rassembler tout le monde dans la ville de la Courneuve. On a pensé à faire une CAN. Après, quelqu'un du service jeunesse, Youssef, m'a contacté pour qu'il structure un peu la chose. Et ça s'est fait comme ça. »

Les joueurs ont tous entre 15 et 18 ans. Chacun représente son pays d'origine. Ce n’est pas la première fois que la CAN est organisée : l’année dernière déjà, le même tournoi avait été mis en place. On en retrouve aussi dans d'autres villes françaises. « Je pense que c'est une bonne chose après ce qu'on vient de vivre, après cette épidémie qui nous a tous un peu frappés. Le plus important, c'est de sourire et d'être tous ensemble », réagit Souheil Mouhoudine, joueur de l'équipe de France de futsal.