Black Friday et surconsommation

Depuis de nombreuses années, le Black Friday rime pour beaucoup avec bons plans et bonnes affaires. Mais c'est surtout une journée où tout est pensé pour faire consommer. Gaspillage, manque de transparence et coût écologique, certaines marques questionnent aujourd'hui le Black Friday jusqu'à le boycotter. Joanne de The Ordinary raconte.