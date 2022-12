Blackpink, Girl band K-pop numéro 1 au monde

Avec "Born Pink", leur deuxième album, écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires, les quatre jeunes membres de @blackpinkofficial sont tout simplement devenues en 2022 le girls band le plus populaire de la jeune histoire de la K-pop. Lisa, Rosé, Jisoo et Jennie, c’est leurs noms, ont également été nommées "Entertainer of The Year 2022" par le magazine Time, une première pour un groupe de K-pop féminin (les garçons de BTS avaient reçu cette même distinction en 2020). Les 11 et 12 décembre derniers, Blackpink a rempli deux fois de suite l’Accor Arena de Paris, déplaçant ainsi sur deux soirs près de 35 000 "blinks" (c’est le nom de leurs fans) dans la capitale française. En septembre 2022, lors d’une réunion tenue au siège de l’ONU à New York, les quatre jeunes filles, ambassadrices honorifiques des Objectifs du développement durable (ODD) des Nations unies, ont également attiré l’attention dans une vidéo sur "la gravité de la crise climatique". "Il faut agir ensemble immédiatement afin de protéger nos vies, notre nature et les énergies", a notamment déclaré Rosé.