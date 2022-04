Brut 2022 : Emmanuel Macron répond à vos questions

Toutes vos questions à Emmanuel Macron

Le président de la République et candidat à l’élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron, répond à Brut. Voici les sujets qui ont été abordés et les minutes auxquelles vous pouvez les retrouver dans l'interview vidéo :

▶️ Première partie de l'interview : économie et politique 04:00 : les votes pour les extrêmes en France 07:14 : le pouvoir d’achat 21:06 : la précarité étudiante 27:10 : la réforme de la retraite 34:41 : le scandale McKinsey

2ème partie : environnement 40:44 : l’urgence climatique 51:42 : la chasse 56:00 : l’élevage intensif 01:01:51 : le nucléaire et les déchets nucléaires

3ème partie : santé 01:04:10 : santé mentale et prise en charge des burn out 01:07:49 : l’état de l’hôpital public en France 01:13:30 : le covid, port du masque et pass vaccinal

4ème partie : société 01:17:22 : les féminicides 01:23:45 : le harcèlement de rue 01:29:23 : questions liées à l’orientation sexuelle 01:33:01 : questions liées à l’immigration 01:40:09 : l’assassinat de Samuel Paty

5ème partie : international 01:43:20 : la guerre en Ukraine 01:49:08 : la vente d’armes à l’Arabie Saoudite

6ème partie : questions courtes 01:52:24 : le vote à 16 ans et le vote obligatoire, pour ou contre 01:53:41 : le prix de l’essence 01:53:51 : en cas de second tour, qui donnerait en tête, Marine Le Pen, que ferait le citoyen Emmanuel Macron ?

Ecologie, IVG, cannabis, guerre en Ukraine… comme Emmanuel Macron et comme chaque candidat du premier tour à l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen a répondu à vos questions sur Brut 2022. Accédez à l’interview complète de la candidate RN.