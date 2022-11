Brut Talk - C'est quoi l'amour ?

C’est un sentiment universel et pourtant, chacun peut le vivre différemment… C'est quoi l'amour ? Et comment savoir quand une relation devient abusive ? Ynaeeb, co-fondatrice de l’association En avant toutes en parle dans Brut Talk avec Marie, Antonin, Laëtitia et l'actrice Assa Sylla, ambassadrice du programme Aimer Sans Abuser d’Yves Saint Laurent Beauté.