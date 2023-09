Budget de la lutte contre les violences faites aux femmes : on en est où ?

"Si on voulait subvenir aux besoins de toutes les femmes victimes de violences sexuelles et conjugales, il faudrait 5 milliards d'euros par an." Depuis #MeToo, les plaintes pour violences sexistes et sexuelles ont doublé. Mais pour Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, le budget alloué par l'État pour protéger les femmes n'est toujours pas à la hauteur des enjeux.